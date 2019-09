Copenaghen, effetto Bendtner: tifosi in delirio, esaurite le magliette e sito in tilt!

Il figliol prodigo è tornato a casa: Nicklas Bendtner è ufficialmente un nuovo giocatore del Copenaghen, squadra della sua città, e i tifosi sono andati letteralmente in visibilio. In sole 24 ore gli scaffali con le magliette dell’attaccante, che ha scelto la numero 32, sono stati svuotati ad una velocità impressionante, tanto che il club sui social ha dovuto scusarsi per aver esaurito i kit a disposizione dei fan. Ma non solo: il sito è andato in crash perché tutti cercavano di visualizzare le fotografie dell’ex Juventus, classe ’88, con la maglia del Copenaghen e per effettuare gli acquisti delle divise. Il Daily Mail afferma che Martin Nohr, direttore del megastore del club danese, ha detto di non aver mai registrato dati così impressionanti di magliette vendute in 24 ore. Scorte terminate, per qualunque taglia.