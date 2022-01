Coppa d’Africa, Aubameyang e Lemina, tornano nei club dopo i problemi cardiaci

Aubameyang e Lemina hanno già terminato la loro Coppa d'Africa senza scendere in campo nemmeno per un minuto.

Dopo la positività al Covid-19 prima dell’esordio in Coppa d’Africa con il Gabon nella sfida contro il Comore, a Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina sono stati riscontrati dei problemi cardiaci. I due giocatori di Arsenal e Nizza hanno lasciato il ritiro della propria Nazionale, per tornare ai loro rispettivi club. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dalla conferenza stampa del CT del Gabon, Patrice Neveu: "Data la preoccupazione, in accordo con il medico federale, il presidente e i due giocatori, abbiamo preso la saggia decisione di farli tornare entrambi nei loro rispettivi club in modo tale che possano continuare le cure di rito”.