Coppa d’Africa, ct Marocco: “Chi non risponde alla convocazione è fuori per sempre”

Il commissario tecnico del Marocco, Vahid Halilhodzic, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla Coppa d'Africa.

Il commissario tecnico del Marocco, Vahid Halilhodzic, in un'intervista a AFP, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla Coppa d'Africa: "Con una situazione sanitaria così drammatica, è complicato svolgere una competizione del genere. Difficile dire se si giocherà, anche se manca poco. I giocatori sono obbligati a rispondere alla convocazione, ma tutti i club stanno cercando di valutare qualsiasi cosa purchè non vadano nelle loro nazionale. Alcuni club minacciano anche i giocatori di essere ceduti o di perdere il posto nella loro squadra. Penso sarà un grosso problema far giocare tutti i giocatori che militano in Europa. Se un giocatore non risponderà alla convocazione per me significherà che non è abbastanza attaccato alla nazionale e può anche dirci addio per sempre" ha detto il ct bosniaco.