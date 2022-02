Coppa d’Africa, Salah protesta troppo e l’arbitro… gli ‘offre’ il fischietto

L'Egitto ha poi perso la finale contro il Senegal

Una nottata amara per l'Egitto di MohamedSalah, sconfitto in finale di Coppa d'Africa dal Senegal. I Faraoni non sono riusciti ad avere la meglio contro i Leoni indomabili e si sono arresi ai calci di rigore. Grande tristezza e tensione ovviamente anche per l'attaccante ex Roma che per tutta la partita ha intrapreso una vera e propria "battaglia" col direttore di gara.