Coppa del Re, fa festa la Real Sociedad che piega l’Athletic Bilbao con il rigore di Oyarzabal

Nella finale della Coppa del Re, la Real Sociedad ha battuto per 1-0 l’Athletic Bilbao conquistando il trofeo per la terza volta nella storia. Al 63 ‘, l’unico gol è stato segnato dall’attaccante Mikel Oyarzabal, che ha trasformato un rigore per un fallo di Iñigo Martinez. La Real Sociedad ha vinto la Coppa di Spagna nel 1909 e nel 1987. La finale tra Athletic e la Real Sociedad avrebbe dovuto svolgersi nel 2020, ma la partita è stata rinviata a causa della pandemia. L’Athletic giocherà anche nella finale di Coppa di Spagna in questa stagione. Il 17 aprile il club di Bilbao sfiderà per il titolo il Barcellona.