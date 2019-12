Coppa di Cina, El Shaarawy batte Pellé: trionfa lo Shanghai Shenua

Altro italiano che trionfa in Cina dopo Fabio Cannavaro, reduce dal successo nel campionato sulla panchina del Guangzhou Evergrande. Parliamo di Stephan El Shaarawy, che con il suo Shanghai Shenua ha vinto la Coppa di Cina ai danni dello Shandong Luneng, formazione in cui milita invece l’altro (ex) azzurro Graziano Pellé. La squadra dell’ex Roma ha vinto 3-0 dopo aver perso 1-0 nella gara di andata, aggiudicandosi quindi la coppa nazionale, e per il classe 1992 è il primo titolo vinto in Oriente. Entrambi sono andati a segno nella doppia sfida: Pellé segnò il rigore che decise l’andata in favore dei suoi, El-Shaa invece ha siglato il momentaneo 2-0 del ritorno. Quarto gol per l’italoegiziano in Cina.