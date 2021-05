Coppa di Francia al Psg: Mbappé e Icardi piegano il Monaco

Per i parigini una serata perfetta con una grande soddisfazione

La Coppa di Francia va al PSG che ha battuto in finale il Monaco con il punteggio di 2-0. Una sfida aperta da Mauro Icardi, servito da Mbappé dopo un errore di Disasi, e dallo stesso francese che, a 10 dal termine, chiude un bellissimo contropiede, con un super assist di Di Maria. Trionfa il Psg, quindi, che ora proverà il miracolo di vincere il titolo della Ligue 1 all'ultimo turno. Ma i parigini non sono padroni del proprio destino visto che potranno festeggiare se il Lille non vincerà.