Coppa di Francia, dopo tafferugli Paris FC e Lione escluse

Il Nizza ha raggiunto gli ottavi di finale senza giocare beneficiando dell'esclusione delle due squadre

La commissione disciplinare della Federcalcio francese ha preso una decisione drastica in merito alla partita sospesa per tafferugli di Coppa di Francia tra Paris FC e Lione. La partita valida per i trentaduesimi di finale si è svolta allo stadio Charlety di Parigi lo scorso 17 dicembre e dopo una rissa furibonda sugli spalti è stata sospesa e mai più ripresa. Il punteggio era di parità tra le due squadre: 1-1. Oggi la squadra capitolina e quella del Lione hanno subito la peggiore sanzione possibile: entrambe sono state escluse dalla Coppa di Francia. Così il Nizza ha raggiunto automaticamente gli ottavi di finale.