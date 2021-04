Coppa di Francia, favola Rumilly-Vallières: il club di quarta serie batte Tolosa

Impresa del club di quarta divisione francese

La bellezza del calcio riassunta nell'impresa del Rumilly-Vallières, squadra di quarta divisione francese, che nella serata di ieri ha dato una lezione a tutti. Fa specie come questa impresa arrivi proprio nelle ore in cui si parla dei temi scottanti della Superlega, una competizione definita da tutti come "l'ammazza calcio" inteso come la perdita della passione e dei sentimenti in favore del denaro.