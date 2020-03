Coppa di Germania, avanti il Bayern. Sorpresa Saarbrucken

La Coppa di Germania ha due nuove semifinaliste. Si tratta della corazzata Bayern Monaco e della sorpresa Saarbrucken. Partiamo però dai bavaresi. La squadra di Flick ha battuto di misura lo Schalke 04 a Gelsenkirchen grazie alla rete decisiva di Kimmich al 40′ del primo tempo. La partita, come si pò dedurre dal risultato è stata tutt’altro che noiosa. Anche lo Schalke ha dato filo da torcere alla squadra di Flick che alla fine ha avuto la meglio. Il gol di Kimmich è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il tedesco che ha calciato tra le gambe di Schubert.

SORPRESA – Risultato sicuramente a sorpresa quello tra Saarbrucken e Fortuna Dusseldorf. La squadra di quarta categoria tedesca ha sconfitto ai rigori il Fortuna Dusseldorf, squadra di Bundes in lotta per non retrocedere. I padroni di casa erano andati avanti grazie al gol di Janicke al 31esimo del primo tempo per poi essere raggiunti dal rigore di Jorgensen al 90′. Ai rigori si va ad oltranza e il Fortuna Dusseldorf è impreciso con ben 4 errori. Avanza così la sopresa SaarBrucker