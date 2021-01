Coppa di Germania, clamoroso: il Kiel elimina il Bayern Monaco ai rigori

Lunghissima sfida di Coppa di Germania tra l’Holstein Kiel e il Bayern Monaco terminata ai calci di rigore 8-7. Passaggio del turno clamoroso dei padroni di casa contro i campioni d’Europa in netta difficoltà. Il 2-2 dopo 120′ e poi la lotteria dei rigori ha premiato la squadra di seconda divisione tedesca. Partita che era stata sbloccata da Gnabry, poi Bartels nel primo tempo ha pareggiato. Sanè nella ripresa ha riportato in vantaggio il Bayern ma Wahl ha pareggiato al 94′ per il Kiel. Sotto una nevicata fitta si sono giocati i tempi supplementari ma il risultato non è cambiato e alla fine il match si è deciso ai rigori dove ha sbagliato per il Bayern il numero 22 Roca dopo che i primi cinque penalty delle due squadre erano andati a bersaglio. E’ finita 8-7 ma il Bayern con i soliti problemi difensivi stasera ha toccato il fondo.