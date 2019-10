Coppa di Germania: il Dortmund fa fuori il M’Gladbach. Dresda k.o ai rigori con l’Hertha

Serata di Coppa di Germania con il big match al Signal Iduna Park di Dortmund. Il Borussia Monchengladbach, avversario della Roma in Europa League, perde contro il Borussia per 2-1 ed è eliminato dalla DFB Pokal. Dopo l’iniziale vantaggio di Thuram, gli uomini di Rose sono stati recuperati dalla doppietta, nell’arco di tre minuti, di Brandt. Nelle altre partite il Brema ha battuto 4-1 l’Heidenheim mentre passano l’Eintracht Francoforte (2-1 al St. Pauli), il Lipsia (6-1 al Wolfsburg), il F. Dusseldorf (2-1 all’Aue) e il Verl (2-1 al Kiel). A sorpresa la Dinamo Dresda a Berlino trascina l’Hertha ai rigori dopo il 3-3 nei 120′. Dal dischetto è 8-7 per i capitolini che passano il turno.

Questo il quadro degli ottavi di finale:

Kaiserslautern-Verl

Hoffenheim-Saarbrucken

Karlsruher-Bayer Leverkusen

Union Berlino-Dusseldorf

Bayern Monaco-Schalke04

Borussia Dortmund-Hertha Berlino

Lipsia-Werder Brema

Stoccarda-Eintracht Francoforte