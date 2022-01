Coppa Germania, clamoroso: il St. Pauli fa fuori il Borussia Dortmund

Incredibile vittoria della seconda squadra di Amburgo contro i gialloneri

In Germania si sono disputati gli incontri degli ottavi di finale della Coppa nazionale (la DFB Pokal). La sorpresa più grande arriva da Amburgo dove il St. Pauli, capolista della seconda divisione tedesca, ha battuto il Borussia Dortmund per 2-1 eliminandolo dalla competizione. Amenyido ha portato il vantaggio al 4' il St. Pauli e prima dell'intervallo è arrivato il raddoppio con un autogol di Axel Witsel, Nella ripresa Erling Haaland ha trasformato un rigore al 58esimo ma i gialloneri non ce l'hanno fatta a riequilibrare il match perché gli anseatici hanno retto un muro difendendo bene il vantaggio e accedendo ai quarti di finale. Qualificate anche l'Amburgo ai rigori contro il Colonia, il Karlsruher ha superato il Monaco 1860 e il Bochum che ha battuto il Mainz.