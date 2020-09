Coppa Lega, il Tottenham elimina ai rigori il Chelsea

Il Tottenham vola ai quarti di finale di Coppa di Lega eliminando il Chelsea ai rigori. In gol Timo Werner poi il pari di Eric Lamela, 1-1 e sfida ai rigori. Segnano tutti tranne Mount, che scheggia il palo all’ultimo tiro e condanna il Chelsea. Mourinho esulta per aver battuto il collega Lampard.

TOTTENHAM-CHELSEA 6-5 d.c.r.

19′ Werner (C), 84′ Lamela (T)

TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Alderweireld, Dier, Tanganga (70′ Kane); Aurier, Gedson Fernandes (63′ Hojbjerg), Ndombélé, M. Sissoko, Reguilon; Bergwijn (76′ Lucas), Lamela. All. Mourinho

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell (66′ Emerson); Jorginho, Kovacic (70′ Kanté); Hudson-Odoi, Mount, Werner; Giroud (76′ Abraham). All. Lampard

Serie ai rigori: Dier (T) gol, Abraham (C) gol; Lamela (T) gol, Azpilicueta (C) gol; Hojbjerg (T) gol, Jorginho (C) gol; Lucas (T) gol, Emerson (C) gol; Kane (T) gol, Mount (C) palo