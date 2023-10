Cordoba in ansia, scomparso il giocatore delle giovanili Alvaro Prieto

Il ragazzo, 19 anni, non dà più tracce di sé dalla mattinata di giovedì 12 ottobre dopo aver partecipato ad una festa a Siviglia

Il calcio spagnolo è in ansia per Alvaro Prieto. Il giocatore 18enne delle giovanili del Cordoba è infatti scomparso dalla giornata di giovedì. Le ricerche sono in corso.