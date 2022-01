Cori omofobi in Chelsea-Tottenham, gli Spurs duri: “Delusi da nostri tifosi. Inaccettabile”

Brutto episodio in Coppa tra Blues e Spurs

Nella serata inglese di Carabao Cup tra Chelsea-Tottenham non si è parlato solo di calcio giocato. Infatti, da parte dei tifosi Spurs presenti allo Stamford Bridge sono partiti cori discriminatori a sfondo omofobo . Dopo diverse lamentele di qualche tifoso, lo stesso club guidato da Antonio Conte ha voluto prendere le distanze da quanto accaduto ammonendo in modo duro i sostenitori che sono stati protagonisti di tale gesto.

Attraverso un comunicato apparso sul sito del Tottenham e suoi profili social, la dirigenza ha preso una netta posizione: "Il Club è estremamente deluso dai canti omofobi arrivati dalle sezioni del nostro tifo allo Stamford Bridge mercoledì sera. Lavoriamo a stretto contatto con il nostro gruppo di fan LGBTQ+ Proud Lilywhites per creare un ambiente accogliente e inclusivo nel nostro club e siamo orgogliosi di esporre la bandiera del progresso nel nostro stadio nei giorni delle partite". E ancora: "Nessuno dovrebbe subire discriminazioni a causa del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere, e invitiamo i sostenitori a non utilizzare questo tipo di cori. I cori omofobi al Tottenham Hotspur Stadium devono essere segnalati inviando un SMS a HPH e i dettagli sulla posizione al numero 07537 404821. Negli altri stadi, devono essere segnalati allo steward più vicino o tramite il numero di segnalazione del club di casa. Non c'è posto per la discriminazione al Tottenham".