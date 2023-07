Corinthians, calciatore aggredito e minacciato: “Rescindi il contratto”

Storia di ordinaria follia in Brasile. Il calciatore del Corinthians, Luan, la notte scorsa è stato aggredito da alcuni tifosi mentre si trovava in un motel a San Paolo. Il gruppetto di pseudo tifosi ha poi condiviso il video del vile atto sui social. Da quanto si è appreso, il calciatore aggredito stava bevendo e parlando con alcuni amici all'interno dell'attività quando è stato sorpreso dai tifosi del Corinthians che lo hanno colpito. Luan è uscito subito fuori dal motel ricevendo spintoni e pugni al volto e in tutto il corpo. Le ferite riportate dall'atleta non sarebbero gravi. Durante l'aggressione al calciatore è stato urlato dai tifosi di rescindere il contratto e lasciare il club. Luan ha un vincolo con il Corinthians fino a dicembre, ma non è più tra i convocati dal tecnico, Vanderlei Luxemburgo, nonostante sia uno dei giocatori più pagati del club. Questo aspetto probabilmente ha fatto scatenare la rabbia dei tifosi del Corinthians.