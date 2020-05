Coronavirus, 8 casi al Flamengo: allenamenti a forte rischio

Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Globoesporte, in casa Flamengo sarebbero stati registrati otto casi di positività al coronavirus. Non è dato ancora sapere chi sarebbero i tesserati che avrebbero contratto il Covid-19 ma dalle prime informazioni non dovrebbe trattarsi di calciatori o membri dello staff tecnico. Ad ogni modo, però, la ripartenza degli allenamenti e delle regolari attività che dovevano iniziare nei prossimi giorni potrebbe essere a rischio.

Intanto, il Flamengo, tramite un comunicato, ha reso noto di aver trovato un accordo con i calciatori per ridurre del 25% i loro salari e di ridurre del 6% il personale del club.