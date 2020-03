Coronavirus, allerta Ajax: tre tesserati in quarantena

Il tema Coronavirus tiene ormai banco da un mese abbondante e il pericolo contagio è dietro l’angolo. Venire a contatto con una persona risultata positiva può essere molto pericoloso e presuppone un periodo di quarantena obbligatorio. In casa Ajax ora l’allerta è al massimo.

IN QUARANTENA – Secondo quanto riportato dal Teleegraf tre membri dello staff di Ten Hag si trovano ora in quarantena dopo aver partecipato ad una festa di compleanno a cui era presente anche una persona risultata positiva al tampone. Una misura preventiva che ha coinvolto anche Christian Poulsen, ex centrocampista della Juventus. Oltre a lui anche due membri dello staff medico. Ten Hag ha già avvisato i suoi giocatori e per la prossima partita dovrà fare a meno dei suoi collaboratori.