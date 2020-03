Coronavirus, anche al Chelsea il primo caso: Hudson-Odoi positivo

Caso di coronavirus anche al Chelsea. Si tratta del giovane attaccante inglese Callum Hudson-Odoi. Lo ha reso noto il Chelsea attraverso un comunicato ufficiale. Il club di Londra aveva sospeso la seduta di allenamento nella giornata di ieri senza fornire grossi dettagli che, evidentemente, sono stati più chiari nelle ultime ore.

L’attaccante, come si legge nella nota, ha avuto i sintomi di un’influenza lunedì mattina e da quel momento non si è più allenato con la squadra, precauzionalmente. Nonostante sia risultato positivo, sta bene e non vede l’ora di tornare ad allenarsi il prima possibile.

COMUNICATO – Queste le parole del Chelsea sulle condizioni del giocatore: “Callum Hudson-Odoi ha effettuato un test al Coronavirus ed è risultato positivo. Chi è stato recentemente in contatto con lui si auto-isolerà, in linea con le direttive del Governo. Inclusa l’intera prima squadra e lo staff tecnico. Chi non ha avuto contatti con Callum potrà tornare al lavoro nei prossimi giorni. La struttura di allenamento della prima squadra, una delle tante del nostro centro d’allenamento, rimarrà chiusa. Il resto funzionerà normalmente. Callum ha avuto i sintomi di un’influenza lunedì mattina e da quel momento non si è più allenato con la squadra, precauzionalmente. Nonostante sia risultato positivo, sta bene e non vede l’ora di tornare ad allenarsi il prima possibile. Gli auguriamo un pronto recupero”.