Coronavirus, anche Celta Vigo e Osasuna rinunciano ai tamponi

In Spagna il Coronavirus è esploso facendo registrare un numero impressionate di contagiati e di vittime. Il primo ministro spagnolo ha seguito il modello italiano chiedendo ai concittadini di rimanere chiusi in casa, chiudendo anche tutti i luoghi che possono creare assembramenti.

TAMPONE? NO GRAZIE – Nella difficile situazione spagnola spicca sicuramente il grande gesto compiuto dal Valladolid di Ronaldo. La squadra infatti ha rinunciato ai tamponi messi a disposizione dalla federazione spagnola per darli “a chi ne ha più bisogno”. Una scelta seguita poi anche da altri due club della Liga: Celta Vigo e Osasuna. A riportarlo è AS. Un gesto di grande cuore da parte delle squadre spagnole.