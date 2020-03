Coronavirus, anche Fatih Terim positivo: “Mi trovo in ospedale e sono in buone mani”

Continua ad allungarsi la lista delle personalità calcistiche che sono risultate positive al Coronavirus. La diffusione la si è avuta soprattutto in Serie A e in Premier League, ma dei casi sono stati registrati in Germania. Pochi i contagi invece tra gli allenatori. Dopo Mikel Arteta dell’Arsenal, anche Fatih Terim è risultato positivo al test.

“STO BENE” – A dare l’annuncio è stato proprio l’allenatore del Galatasaray tramite il suo account Twitter: “I risultati dei test effettuati oggi, hanno dato esito positivo. Sono in buone mani all’ospedale. Non vi preoccupate. A presto..”. Un messaggio comunque di conforto per l’allenatore che ha avuto un passato anche in Italia, nel 2001, al Milan.