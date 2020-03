Coronavirus, anche Fellaini positivo: primo caso di un giocatore che gioca in Cina

Il coronavirus colpisce di nuovo la Cina. Questa volta un calciatore, il primo della Chinese Super League. Sarebbe Marouane Fellaini, centrocampista dello Shandong Luneng. il primo giocatore colpito dal Covid-19.

Il dipartimento sanitario locale citato da Goal, avrebbe spiegato che l’ex giocatore del Manchester United è stato trovato positivo ad un tampone effettuato lo scorso 20 marzo, lo stesso giorno in cui Fellaini è arrivato in treno a Jinan, nella provincia cinese di Shandong. Il centrocampista 32enne dunque è il primo calciatore del campionato cinese a risultare positivo. Questo potrebbe essere un brutto colpo per il campionato asiatico che era stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus e che sarebbe dovuto iniziare a febbraio. Ora, vedremo se ci saranno ulteriori decisioni e, soprattutto, altri casi di positività.