Coronavirus, anche la Coppa di Francia è a rischio

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova parecchie nazioni. Sono già tante quelle che hanno sospeso gli eventi sportivi per far fronte all’epidemia e le competizioni in programma rischiano quasi certamente il rinvio. In Serie A il calcio si è completamente fermato e in Spagna e Francia le partite si giocheranno a porte chiuse.

COPPA DI FRANCIA – In terra francese però c’è un impegno seriamente a rischio. Si tratta della finale di Coppa di Francia in programma il 4 aprile fra Paris Saint-Germain e Lione. Secondo quanto riportato da Le Parisien per ora la partita potrebbe disputarsi a porte chiuse dato che l’evento riunirebbe più di 1000 spettatori. La Ligue de Football Professionel già quest’oggi potrebbe comunicare ufficialmente il rinvio della partita.