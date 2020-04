Coronavirus, arbitri in Bundesliga potranno dirigere match vicino casa

In tempo di Coronavirus il calcio è costretto a cambiare le regole. In Bundesliga infatti visto che a maggio il campionato potrebbe ripartire nonostante l’emergenza sanitaria, si cerca di venire incontro a calciatori e arbitri. Quest’ultimi, secondo quanto riportato dalla Bild potranno dirigere match delle squadre della propria regione. Questo per limitare al massimo i viaggi e evitare i contagi. Così potrà succedere che l’arbitro internazionale Grafe di Berlino potrà dirigere l’Hertha e l’Union, squadre della capitale tedesca. Ma non è l’unica soluzione adottata. Ai direttori di gara sarà impedito l’alloggio nelle città in cui andranno a dirigere la partita e a fine match dovranno tornare subito a casa. Confermato invece l’ingaggio che non viene intaccato.