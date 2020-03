Coronavirus, Arteta racconta: “E’ successo tutto in fretta…”

Nel calcio i casi di positività al Coronavirus non sono mancati. Anche in Italia ci sono stati diversi giocatori contagiati come Gabbiadini della Sampdoria, Rugani e Dybala della Juventus insieme a tanti altri. Anche in Bundesliga ci sono stati casi di positività. Così come in Premier.

ARTETA – Mikel Arteta è stato il primo caso di contagio in Premier League. L’allenatore dell’Arsenal era risultato positivo lo scorso 13 maggio e nei giorni scorsi ha parlato ai Daily Mail a proposito del contagio: “Sto veramente bene ora. Mi sento di essermi ripreso. Ci ho messo quattro giorni per stare meglio, non accusare più sintomi e la verità è che ora sto bene. E’ successo tutto così in fretta. Ho fatto il tampone mercoledì e l’esito è arrivato venerdì”.