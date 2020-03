Coronavirus, Benzema ‘cita’ Will Smith: “Io sono leggenda…”

In isolamento dopo il caso di coronavirus nella squadra di basket del Real Madrid. Anche Karim Benzema vive questi giorni difficili per la pandemia chiuso in casa. Anzi, in giardino. L’attaccante blancos ha voluto condividere alcuni attimi della sua giornata con i followers di Instagram.

Il centravanti si è paragonato all’attore Will Smith e al film “Io sono leggenda” che in questo momento pare calzare a pennello. Benzema, in compagnia del proprio fido animale domestico, ha descritto la sua giornata in cortile. Tanti i commenti ricevuti e molti i like. Un modo per provare a superare paura e ansia in questo momento delicato per tutto il pianeta.