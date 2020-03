Coronavirus, Cannavaro: “Servono regole dure per fermare il contagio”

In Cina l’emergenza Coronavirus sembra essere leggermente calata. I casi di contagio si stanno limitando drasticamente, ma non si abbassa la guardia. Fabio Cannavaro ne sa qualcosa, dato che da allenatore del Guangzhou Evergrande ha vissuto l’allarme legato al virus negli ultimi mesi. L’ex Napoli, Parma, Inter e Juventus ha commentato la situazione ai microfoni di Sky: “E’ così da cinque giorni e devo dire che la Cina sta affrontando questa emergenza nel migliore dei modi. Fin quando non ci sarà il controllo di questo virus è inutile fare previsioni. Il virus corre, è vero che i più anziani sono a rischio, ma dai numeri che circolano tutti possono essere infettati. La gente deve stare a casa, io sono rientrato in Cina dopo esser stato a Dubai e, avendo passaporto italiano, sono stato messo in quarantena. Sono in quarantena da cinque giorni e in Cina stanno affrontando questa emergenza alla grande. Sono stati bravi a prendersi del tempo e ci vuole tempo: sento gente dire che, magari, tra dieci giorni sarà possibile uscire e tornare alla vita di prima, ma visto anche quanto accaduto e sta accadendo in Cina non credo sarà così facile. Servono regole dure fin quando il virus non sarà sotto controllo: io non parlo di sconfiggerlo. Nemmeno in Cina è stato sconfitto, ma servono regole dure per tenerlo sotto controllo”.