Coronavirus, clamoroso Son: chiamato dalla Corea del Sud ad addestrarsi per un mese

Il Paese chiama, Son risponde. Il giocatore del Tottenham potrebbe dover andare ad addestrarsi per un mese con i Marines della Corea del Sud. Questa l’indiscrezione del Sun secondo la quale il calciatore Spurs non potrà sottrarsi alla chiamata della sua Nazione a causa della pandemia del coronavirus.

Son, che già in passato era riuscito ad essere esente dalla leva milita grazie a meriti sportivi, adesso, pare costretto a doversi presentare dal 20 aprile in poi all’addestramento dei marines in una base sull’isola di Jeju. A riferirlo, e a dare la certezza di quello che sarà è l’agenzia Yonhap. Con la Premier League sospesa, Son avrà modo, quindi, di fare un allenamento ben più duro rispetto a quello che avrebbe fatto tra le mura domestiche…