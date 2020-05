Coronavirus, crisi al Flamengo: 62 dipendenti verso il licenziamento nel weekend

La crisi economica a seguito della pandemia da coronavirus colpisce anche il Brasile. In casa Flamengo sarà inevitabile il licenziamento di diversi lavoratori. Dopo aver mandato in ‘ferie forzate’ molti dipendenti, il club verdeoro in cui milita anche Gabigol, prenderà ulteriori provvedimenti.

Sono già 10 le persone che sono state licenziate e, secondo quanto riporta Globoesporte, si arriverà a quota 62 entro questo weekend. L’obiettivo del Flamengo è quello di provare a risparmiare 3 milioni di reais, equivalenti a circa 500 mila euro. La società, però, si impegna a garantire che queste misure non arriveranno a toccare il 10% dei lavoratori totali, circa 1000 persone alle dipendenze del club.