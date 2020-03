Coronavirus, cuore d’oro Mou: il portoghese prepara il cibo agli anziani

Come tutto il mondo, anche l’Inghilterra sta combattendo il Coronavirus. La pandemia affligge ormai gran parte dell’Europa, tra cui anche l’Inghilterra. Johnson ha esortato i connazionali a rimanere a casa per evitare qualsiasi rischio di contagio. Il primo ministro ha chiuso anche ristoranti, pub e cinema.

MOU – Ad essere più colpiti sono gli anziani. Alcuni di loro sono confinati in casa e non hanno magari la possibilità di recarsi al supermercato per fare la spesa. Per questo motivo in Inghilterra, in alcuni casi, la spesa viene consegnata a casa. A preparare però i pasti per le persone anziane ci ha pensato anche José Mourinho. Lo Special One infatti ha dato una mano a confezionare il cibo all’associazione Age UK.