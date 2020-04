Coronavirus, De Boer: “Avrei preferito essere positivo, ora sarei immune”

I tifosi nerazzurri si ricorderanno sicuramente di Frank De Boer. L’olandese non ha lasciato ricordi particolarmente felici ai tifosi dell’Inter e ora la sua carriera si è spostata negli Stati Uniti alla guida dell’Atlanta United Football Club, squadra della MLS. L’olandese ha parlato ai microfoni di AD riguardo alla situazione legata alla pandemia di Covid-19 spiegando la sua personalissima teoria.

TAMPONE – Come tutti i membri della sua squadra, anche De Boer si è sottoposto al tampone che ha dato esito negativo. Per tutti sarebbe un’ottima notizia, ma non per l’allenatore: “Da un lato sono felice di essere negativo, ma dall’altro penso che, avendo avuto quei sintomi, avrei preferito essere positivo al Coronavirus. Così ora sarei guarito e immune”. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web, ma che non hanno fondamenta dal punto di vista scientifico. Non è ancora stato chiarito infatti che chi guarisca non possa contrarre nuovamente il virus.