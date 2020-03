Coronavirus, dichiarazione d’amore “particolare” dei tifosi dello Zenit

Nei 5 maggiori campionati europei il calcio si è fermato. La pandemia ha toccato personalmente alcuni club di Serie A, Bundesliga e Premier League. Il pallone rimarrà fermo fino ad aprile e poi gli organi competenti valuteranno il da farsi. Nel frattempo in Russia il campionato va avanti. Le uniche gare cancellate sono quelle con più di 5000 tifosi.

ZENIT – Nonostante il caos creato dalla pandemia, anche lo Zenit è sceso in campo stracciando 7-1 l’Ural. Ma quello che ha colpito l’attenzione dei tifosi e addetti ai lavori è lo striscione esposto dai sostenitori della squadra di San Pietroburgo: “Siamo tutti infetti di calcio e moriremo per lo Zenit“. Una dimostrazione d’amore nonostante a San Pietroburgo i casi di contagio sono in netto aumento.