Coronavirus, Donadoni: “Rispettare le regole come in Cina, altrimenti non ne usciremo mai”

L’emergenza Coronavirus sta ormai investendo tutta Europa, mentre sembra vicina a spegnersi in Cina, dove le squadre di calcio, rimaste all’estero per settimane, stanno finalmente rientrando in patria. Tra queste lo Shenzen, formazione allenata da Roberto Donadoni, che ha così parlato al Corriere della Sera.

REGOLE – “In Cina c’è una grande attenzione nei confronti di coloro che vengono dai Paesi più colpiti ed è giusto che sia così, visto che hanno faticato tanto per risolvere il problema. Noi siamo stati a lungo in Spagna, poi il 9 ci siamo trasferiti a Dubai. Saremmo dovuti rimanere là fino al 22, ma abbiamo preferito anticipare i tempi, visto che sapevamo che saremmo stati messi in quarantena. Qui la situazione è tornata alla normalità, le strade sono popolate di gente. Le persone portano la mascherina, ma la indossavano già prima: diciamo che prima la portavano tanti, ora tutti. Oggi non si può rischiare. Leggo che tante persone, in Italia, sono scappate dal Nord verso la Sicilia e la Puglia: come si fa a non capire che questo è un autogol? Occorre stare fermi in casi. Dobbiamo rispettare le regole, altrimenti la situazione non migliorerà mai”.