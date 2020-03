Coronavirus, Dzemaili è sicuro: “Per sconfiggerlo bisogna fare come in Cina. Serve la repressione…”

Come affrontare l’emergenza coronavirus? Blerim Dzemaili non ha dubbi: imitare la Cina. Intervistato dal Corriere dello Sport l’ex centrocampista del Bologna, passato durante l’ultima finestra di mercato di gennaio allo Shenzhen, formazione cinese tra l’altro allenata dal mister italiano Roberto Donadoni, ha parlato della pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo intero.

COME LA CINA – Dzemaili sa come occorre affrontare il problema: rinunciare a qualcosa ora per vivere meglio il domani. “La Cina ha saputo sconfiggere questo maledetto virus, sono stati bravissimi, fin dal paziente zero hanno addirittura sigillato le case, chiuso paesi e città, e i risultati di oggi evidenziano che l’Italia, la mia Svizzera e tutti gli altri Paesi dovranno comportarsi come si sono comportati in Cina”. Ad ogni costo, come precisa il centrocampista: “In Cina tutto possibile con la repressione? Bene, servirà anche in Europa, perché per mantenere la vita uno deve essere disposto a fare anche il sacrificio più duro”.