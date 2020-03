Coronavirus, emergenza anche in California: gare dei LAFC e LA Galaxy verso porte chiuse o cancellazione

L’emergenza coronavirus arriva anche oltreoceano dove nelle scorse ore si sarebbe fatto registrare il primo caso accertato. Ecco perché, esattamente come successo in Europa e nelle altre parti del mondo, le autorità stanno prendendo provvedimenti anche nel campo sportivo.

Come riporta il Los Angeles Times, le autorità californiane stanno valutando le eventuali misure di prevenzione da prendere anche rispetto alle partite interne dei due club di MLS LAFC e LA Galaxy. Secondo quanto si apprende, le due squadra potrebbero giocare a porte chiuse i prossimi eventi casalinghi, ma non si esclude anche l’ipotesi della cancellazione delle rispettive partite. Fino ad ora le due società sono state solamente avvertite in via preventiva, ma le decisioni verranno prese passo passo con l’evolversi della vicenda e l’eventuale crescita dei casi di coronavirus.