Coronavirus, esplode il caso al Chelsea: Mount non rispetta l’isolamento e viene pizzicato per strada da tifoso

Potrebbe scoppiare un vero e proprio caso in casa Chelsea. Mason Mount ha violato il suo regime di isolamento dopo che il suo compagno di squadra Hudson-Odoi è risultato positivo al test per il coronavirus. Lo riporta il Mirror che spiega come i giocatori del Chelsea dovevano isolarsi in conformità con le direttive fornite dal governo inglese che obbligava ad una quarantena di 14 giorni.

Nonostante questo, Mount è stato pizzicato da un tifoso per strada in compagnia del centrocampista del West Ham United Declan Rice. Entrambi i professionisti avevano il volto coperto da mascherine mediche, ma non è chiaro il vero motivo per cui le indossassero perché – afferma il tabloid – sembra quasi fossero utilizzate per nascondere la propria identità. Mount andrà incontro sicuramente ad una multa da parte del Chelsea che è tenuto a valutare le sue gravi azioni e prendere i giusti provvedimenti.