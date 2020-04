Coronavirus, Fabregas esulta per il ‘gol’ di sua bisnonna: a 95 anni ha sconfitto il Covid-19

Cesc Fabregas sorride e lo fa dopo aver appreso una delle notizie più belle che potevano arrivargli in questo momento di reclusione a causa del coronavirus: sua bisnonna, all’età di 95 anni, è guarita dal Covid-19.

La signora era risultata positiva al virus pandemico ma, come annunciato dal centrocampista del Monaco su Instagram, ha vinto la battaglia ed è tornata negativa ai test: “La mia bisnonna è un supereroe ma non ce l’avrebbe fatta senza l’aiuto e il sostegno dei medici ed infermieri che l’hanno assistita. Dopo il test effettuato è tornata negativa al coronavirus. Tutti voi avete il mio grande rispetto e stima. Grazie a tutto il personale del Remei de Arenys de Munt per quanto fatto”, ha scritto Fabregas.