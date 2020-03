Coronavirus, Fellaini positivo. Il giocatore è in isolamento in ospedale

Continuano a cresce i casi di positività nel mondo del calcio. Dopo l’annuncio di Paulo Dybala, ecco che arriva quello di un ex giocatore del Manchester United. Si tratta di Marouane Fellaini. Il centrocampista belga milita nel Shandong Luneng e il tampone ha dato esito positivo.

VIAGGIO A DUBAI – Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il giocatore avrebbe contratto il virus a Dubai lo scorso 20 marzo. Il giocatore aveva trascorso negli Emirati Arabi due settimane di vacanza contraendo però il virus. Il giocatore si trova ora in isolamento nell’ospedale di Jinan, una struttura specializzata per la lotta al Coronavirus. Lo stesso Fellaini ha poi voluto tranquillizzare i tifosi: “Cari amici, ho fatto il test e sono risultato positivo. Ringrazio i tifosi, lo staff dell’ospedale e la mia società per l’attenzione ricevuta. Ora seguirò le disposizioni mediche sperando di tornare al più presto a giocare”: