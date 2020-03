Coronavirus, fuga dall’Inghilterra. Willian al Chelsea: “Fatemi tornare da mia moglie e i miei figli in Brasile…”

Ama il Chelsea e ama Londra, ma ora è solo ad affrontare l’emergenza coronavirus. La famiglia, moglie e figli, erano partiti poco tempo fa per il Brasile. Così Willian si è ritrovato completamente solo e in isolamento. Ecco perché, come riporta il Mirror che cita Globo Sport Tv, il brasiliano avrebbe fatto un’esplicita richiesta al suo club: tornare a casa.

SOLO – “In questo momento solo solo a Londra. Mia moglie e i miei figli sono tornati in Brasile. Avevamo programmato tutto, ma adesso con questa pausa forzata fino al 30 aprile sono solo. Ho chiesto già al club di darmi il permesso. So di altre persone che sono andate per stare vicine alla famiglia. Sto aspettando una risposta. Spero arrivi presto. Ho chiesto l’autorizzazione e voglio andare in Brasile da loro”, ha detto Willian.