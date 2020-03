Coronavirus, Galatasaray: Terim lascia l’ospedale

Buone notizie per Fatih Terim. L’allenatore del Galatasaray, risultato positivo al Coronavirus, ha lasciato questa mattina l’ospedale dopo essere stato ricoverato per una settimana. A darne notizie Anadolu, che sottolinea come il 66enne proseguirà ora la sua convalescenza nella propria abitazione.

Quello di Terim è soltanto uno dei tanti volti noti del mondo del calcio ad aver contratto il Covid-19. In Italia, numerosi i giocatori contagiati, tra cui l’attaccante della Juventus Paulo Dybala.