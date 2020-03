Coronavirus, Garay è il primo giocatore positivo in Liga: il suo Valencia ha giocato contro l’Atalanta in Champions

Primo caso di coronavirus in Liga: si tratta di Ezequiel Garay, difensore del Valencia. Lo ha annunciato lo stesso atleta attraverso la propria pagina Instagram. Il centrale ha voluto subito tranquillizzare tutti con le sue parole: “È chiaro che ho iniziato il 2020 in modo negativo. Sono risultato positivo al coronavirus, mi sento molto bene e non resta che prestare attenzione alle autorità sanitarie, per il momento resto isolato”.



Il difensore è reduce da problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal terreno di gioco per diverso tempo. Il suo Valencia ha appena giocato contro l’Atalanta in Champions League. Questo potrebbe mettere qualche timore anche tra le fila nerazzurre.