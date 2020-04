Coronavirus, il Barcellona distribuirà materiale sanitario

In Spagna l’allarme Coronavirus non cessa. I dati riguardo ai contagi e alle vittime sono ancora piuttosto alti e anche le squadre della Liga si stanno mobilitando per dare una mano. Il Real Madrid pochi giorni dopo l’esplosione della pandemia aveva trasformato il Santiago Bernabeu in un magazzino sanitario e ora anche il Barcellona si mobilita.

MASCHERINE – Grazie ad un accordo con una multinazionale cinese, il club riuscirà a distribuire parecchio materiale sanitario in Catalunya. La Fondazione Barça si incaricherà della distribuzione del materiale che arriverà dalla Cina. Intanto è già arrivato un primo lotto di ben 15.000 mascherine che verranno destinate ad alcuni ospedali locali.