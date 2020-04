Coronavirus, il Bayern Monaco riprende gli allenamenti

In Italia gli allenamenti di Serie A sono bloccati per tutto il mese di aprile. Una decisione che è arrivata da governo dopo che alcuni club avevano fissato la ripresa in piena emergenza sanitaria. Anche in Premier League e in Liga gli allenamenti continueranno ad essere svolti in videoconferenza.

BAYERN MONACO – A fare notizia è sicuramente la scelta che arriva da un club di Bundesliga. Stiamo parlando del Bayern Monaco che ha fatto sapere che la squadra si ritroverà al centro sportivo di Säbener Straße per la ripresa degli allenamenti. Il giornale Kicker ha illustrato tutte le misure di sicurezza prese dal club bavarese per ridurre al minimo i contatti tra i giocatori. La squadra verrà infatti divisa in gruppi, i giocatori poi verranno prelevati al parcheggio e alla fine dell’allenamento ognuno farà la doccia alla propria casa.