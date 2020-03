Coronavirus, il Chelsea apre il suo hotel ai medici

Tutti uniti contro il Coronavirus. Nel mondo dello sport questo è l’incoraggiamento che arriva dalle varie società calcistiche. I campionati sono fermi e le risorse ora servono per combattere un nemico comune. Numerosi club che hanno fatto partire raccolte fondi per sostenere le spede mediche delle strutture ospedaliere.

CHELSEA – Anche il Chelsea ha voluto partecipare a modo suo. Il club ha messo a disposizione dei medici l’hotel di Stamford Brigde. La notizia è arrivata proprio dal club inglese tramite una nota sul sito ufficiale: “Gran parte dello staff medico lavora per molto e può non riuscire a tornare a casa, o dovrebbe fare l lunghi tragitti. Posti in cui dormire aiutano a mantenere la salute e il benessere del personale in questi momenti cruciali. L’Hotel sarà a disposizione per due mesi, durata che verrà riconsiderata a seconda delle circostanze. Sono potenzialmente disponibili tutte le stanze”.