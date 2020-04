Coronavirus, il Liverpool mette in cassa integrazione membri dello staff: l’Express non perdona in prima pagina

Non è passata inosservata la decisione del Liverpool di mettere in cassa integrazione straordinaria 675 persone che fanno parte dello staff del club, sfruttando un programma anti Covid-19 del governo britannico che, alla fine dei conti, pagherà l’80% dei compensi.

La società Reds nelle scorse ore aveva annunciato attraverso un comunicato ufficiale che “Il Liverpool ha messo alcuni mebri del suo staff in cassa integrazione. Il club ha confermato che il personale verrà pagato al 100% delle proprie retribuzioni per garantire che nessun membro del personale sia finanziariame. È in corso un impegno attivo sull’argomento delle detrazioni salariali durante il periodo di inattività della squadra. Queste discussioni sono complesse e di conseguenza il processo è in corso, ma lungo”.

Una decisione che ha fatto infuriare il mondo dei tifosi del Liverpool, su tutti la leggenda Carragher che si è detto stupito e desolato per questa decisione che trova, sicuramente, la disapprovazione da parte di tutti i sostenitori del club. Il Daily Express di oggi tratta l’argomento sottolineando tutto questo in prima pagina.