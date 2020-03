Coronavirus, il Manchester City offre l’Etihad Stadium per l’emergenza

Anche l’Inghilterra è andata incontro all’emergenza coronavirus. La pandemia di Covid-19 è arrivata inesorabile anche in terra inglese e tutti si stanno mobilitando per cercare di arginare il problema.

Anche la Premier League e le società di calcio vogliono dare una mano e in tal senso è lodevole la proposta del Manchester City che ha suggerito che il Servizio sanitario nazionale del Regno Unito utilizzi l’Etihad Stadium, l’impianto in cui giocano Aguero e compagni, per combattere il coronavirus.

Secondo il Daily Mail, la sanità inglese avrebbe già accettato l’offerta del club e dalla prossima settimana medici e infermieri saranno in grado di utilizzare lo stadio per pianificare e formare il personale che si sta preparando a lottare per contrastare la pandemia. Lo stadio del Manchester City, dunque, si aggiunge ad una lista di impianti già messi a disposizione delle forze mediche. Alcuni casi si erano già visti in Brasile e in Spagna col Santiago Bernabeu.