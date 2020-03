Coronavirus, il messaggio di Messi: “Momento difficile per tutti”

Il Coronavirus ha letteralmente fermato il calcio. I 5 maggiori campionati europei sono fermi e così sarà fino ad aprile. La Uefa ha inoltre disposto per la sospensione di Champions ed Europa League e ancora non si conosce il futuro di Euro2020. Sono tanti i giocatori che in questi giorni di quarantena hanno lanciato messaggi di solidarietà e speranza.

MESSI – Tra questi c’è anche Leo Messi. L’argentino ha scritto un post su Instagram per incoraggiare tutti in un momento così delicato: “Sono giorni complicati per tutti. Siamo preoccupati per quello che sta succedendo e vorremmo dare una mano mettendoci nei panni di chi sta soffrendo per famigliari o amici. La salute deve sempre essere messa in primo piano. Siamo in un momento delicato e dobbiamo seguire le indicazioni delle organizzazioni sanitarie e delle autorità pubbliche. Solo così potremo combattere. E’ il momento di essere responsabili e di rimanere a casa”.