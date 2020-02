Coronavirus, il Newcastle vieta le strette di mano

Il Coronavirus continua a seminare il panico. Il virus si è ormai diffuso in gran parte del mondo e ha messo in ginocchio non solo l’economia, ma anche lo sport. Il prossimo weekend di Serie A si giocherà parzialmente a porte chiuse con 5 partite senza pubblico. Anche in Europa le squadre si stanno attrezzando per evitare il contagio e tra queste c’è anche il Newcastle.

NIENTE STRETTE DI MANO – La squadra allenata da Steve Bruce ha infatti vietato le strette di mano tra giocatori, staff e tutti coloro che ruotano attorno al mondo Newcastle. A spiegare la scelta è stato proprio il manager inglese: “Abbiamo un rituale qui, quello di stringerci tutti la mano quando ci vediamo al mattino. E’ una cosa che abbiamo fermato e che non faremo più su consiglio nel nostro staff medico. Fortunatamente abbiamo un dottore eccezionale qui che ci dirà cosa fare. Come tutti, siamo incollati alla Tv per capire che cosa accadrà. Siamo consapevoli della situazione, speriamo che le cose non peggiorino”.