Coronavirus, il ‘passatempo’ di Kramer: “Appena trasferito. Tanti scatoloni da svuotare…”

L’emergenza coronavirus è arriva inerosabilmente anche in Germania. Stop al calcio e tutti a casa, esattamente come ormai in ogni parte del mondo. Tra gli sportivi è già gara sui social per chi si inventa il passatempo migliore o fa la ‘challenge’ più divertente.

Anche il centrocampista del Borussia Monchengladbach Christoph Kramer ha detto la sua su cosa sta riuscendo a combinare nella propria dimora. Il suo passatempo è sicuramente singolare. Parlando ai canali ufficiali del club tedesco, il classe 1991 ha affermato: “Non sono un grande fan dell’allenarsi da soli in casa, ma questo al momento è l’unico modo sensato per tenersi in forma”, ha confessato. E poi sulla possibilità di annoiarsi tra le mura domestiche, Kramer ha aggiunto: “Per fortuna ho cambiato da poco casa e ho molto da fare perché devo svuotare tante scatole anche se devo fare tutto da solo perché nessun amico mi poteva aiutare. Noia? No, ancora per fortuna non mi sono annoiato”.

IL GESTO DEL BORUSSIA MONCHENGLADBACH PER IL CORONAVIRUS